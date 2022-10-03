В Беларуси люди на электросамокатах и моноколесах теперь считаются пешеходами

Руководитель отделения Главного управления ГАИ МВД Вероника Романькова в телепрограмме «Главный эфир» рассказала, что граждане на электросамокатах, сигвеях, моноколесах по новым правилам приравниваются к пешеходам.

Теперь их будут привлекать к ответственности за нарушение правил дорожного движения по тем же нормам, что и пешеходов.

Нарушением считается движение на электросамокате со скоростью более 25 км/ч. Ехать на них нужно по велодорожке, причем так, чтобы не создавать препятствий для велосипедистов.

Если это невозможно, допускается движение по тротуарам, краю проезжей части или пешеходной дорожке.