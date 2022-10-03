В Беларуси люди на электросамокатах и моноколесах теперь считаются пешеходами
2022-10-03
00:33
Руководитель отделения Главного управления ГАИ МВД Вероника Романькова в телепрограмме «Главный эфир» рассказала, что граждане на электросамокатах, сигвеях, моноколесах по новым правилам приравниваются к пешеходам.
Теперь их будут привлекать к ответственности за нарушение правил дорожного движения по тем же нормам, что и пешеходов.
Нарушением считается движение на электросамокате со скоростью более 25 км/ч. Ехать на них нужно по велодорожке, причем так, чтобы не создавать препятствий для велосипедистов.
Если это невозможно, допускается движение по тротуарам, краю проезжей части или пешеходной дорожке.
Опубликовано: Светлана Репина
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