В Беларуси люди на электросамокатах и моноколесах теперь считаются пешеходами

2022-10-03

00:33

Руководитель отделения Главного управления ГАИ МВД Вероника Романькова в телепрограмме «Главный эфир» рассказала, что граждане на электросамокатах, сигвеях, моноколесах по новым правилам приравниваются к пешеходам.

Теперь их будут привлекать к ответственности за нарушение правил дорожного движения по тем же нормам, что и пешеходов.

Нарушением считается движение на электросамокате со скоростью более 25 км/ч. Ехать на них нужно по велодорожке, причем так, чтобы не создавать препятствий для велосипедистов.

Если это невозможно, допускается движение по тротуарам, краю проезжей части или пешеходной дорожке.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 













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