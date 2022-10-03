Верховный суд Украины отклонил иск Порошенко к Зеленскому

Экс-президент Украины Пётр Порошенко проиграл суд действующему главе страны Владимиру Зеленскому.

3 октября новостное агентство ТАСС сообщило, что Кассационный административный суд Верховного суда Украины отклонил иск бывшего украинского президента Петра Порошенко к действующему главе киевского режима Владимиру Зеленскому с требованием обнародовать информацию СБУ о бизнес-связях экс-главы государства с Виктором Медведчуком.

Отмечается, что Порошенко обжаловать решение КАС ВС о прекращении производства по делу о признании противоправным «бездействия Зеленского из-за необнародования публичной информации, представляющей общественный интерес», в Большой палате Верховного суда Украины.