Верховный суд Украины отклонил иск Порошенко к Зеленскому
2022-10-03
01:29
Экс-президент Украины Пётр Порошенко проиграл суд действующему главе страны Владимиру Зеленскому.
3 октября новостное агентство ТАСС сообщило, что Кассационный административный суд Верховного суда Украины отклонил иск бывшего украинского президента Петра Порошенко к действующему главе киевского режима Владимиру Зеленскому с требованием обнародовать информацию СБУ о бизнес-связях экс-главы государства с Виктором Медведчуком.
Отмечается, что Порошенко обжаловать решение КАС ВС о прекращении производства по делу о признании противоправным «бездействия Зеленского из-за необнародования публичной информации, представляющей общественный интерес», в Большой палате Верховного суда Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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