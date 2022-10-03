Глава офиса Зеленского встретился с советниками Байдена и Эрдогана

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак провёл трехстороннюю рабочую встречу с советниками Байдена и Эрдогана в Турции.

3 октября советник Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём Telegram-канале сообщил о том, что провёл рабочую встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном в Турции.

Ермак отметил, что в ходе трёхсторонних переговоров представители правительства обсудили не только новые возможности для оказания помощи Украине, но и меры для оказания дополнительного давления на Россию.