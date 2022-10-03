Глава офиса Зеленского встретился с советниками Байдена и Эрдогана
2022-10-03
01:41
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак провёл трехстороннюю рабочую встречу с советниками Байдена и Эрдогана в Турции.
3 октября советник Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём Telegram-канале сообщил о том, что провёл рабочую встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном в Турции.
Ермак отметил, что в ходе трёхсторонних переговоров представители правительства обсудили не только новые возможности для оказания помощи Украине, но и меры для оказания дополнительного давления на Россию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса
Известный певец Легостаев не вернулся после купания в Сочи
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели
Жаир Бослонару лидирует на выборах президента Бразилии
Nord Stream 2 AG сообщил об устранении утечки в «Северном потоке — 2»