Карпенков: в Беларуси не будет ни полной, ни частичной мобилизации
2022-10-03
01:57
Замминистра МВД Беларуси Николай Карпенков исключил возможность объявления мобилизации в стране.
3 октября командующий Внутренними войсками Республики Беларусь Николай Карпенков в интервью на телеканале СТВ заявил, что в стране не будет объявлена ни полная, ни частичная мобилизация, так как «нас это напрямую не касается».
Также Карпенков отметил, что все военные учения на территории Беларуси проводятся в соответствии с составленным заранее планом и заверил, что «врага мы очень достойно встретим, если кто-то попытается к нам сюда сунуться».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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