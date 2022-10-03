Карпенков: в Беларуси не будет ни полной, ни частичной мобилизации

2022-10-03

01:57

Замминистра МВД Беларуси Николай Карпенков исключил возможность объявления мобилизации в стране.

3 октября командующий Внутренними войсками Республики Беларусь Николай Карпенков в интервью на телеканале СТВ заявил, что в стране не будет объявлена ни полная, ни частичная мобилизация, так как «нас это напрямую не касается».

Также Карпенков отметил, что все военные учения на территории Беларуси проводятся в соответствии с составленным заранее планом и заверил, что «врага мы очень достойно встретим, если кто-то попытается к нам сюда сунуться».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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