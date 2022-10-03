Bloomberg: ЕС может исключить лоцманские услуги из санкций против России

Европейский союз намерен сделать исключение из введённых против России санкций для моряков, переводящих суда с энергоносителями.

3 октября информационное агентство Bloomberg заявило о том, что страны-участницы Европейского союза прорабатывают возможность исключения лоцманских услуг из списка санкций введённых против Российской Федерации.

Обозреватели Bloomberg пояснили, что данное исключение в случае принятия позволит судовладельцам нанимать лоцманов, которые проводят суда через места, где пролегает маршрут поставок российской нефти и топлива.