Bloomberg: ЕС хочет исключить лоцманские услуги из пакета санкций против РФ

В понедельник американское издание Bloomberg сообщило, что лидеры Евросоюза намереваются сделать исключение для лоцманов в рамках антироссийских санкций.

3 октября информационное агентство Bloomberg со ссылкой на информатора в Еврокомиссии сообщило, что главы стран Евросоюза ведут обсуждение о необходимости исключения лоцманских услуг из списка антироссийских санкций, которые должны быть активированы в декабре.

По данным Bloomberg, в Европейском союзе хотят пользоваться услугами лоцманов для перевозки российских энергоресурсов по потенциально опасным или труднодоступным маршрутам, которыми традиционно считается акватория у побережья Дании. Кроме того, датское морское ведомство само требует, чтобы проходившие у берегов Дании суда имели на палубе как минимум одного лоцмана.