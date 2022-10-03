Bloomberg: ЕС хочет исключить лоцманские услуги из пакета санкций против РФ
2022-10-03
03:19
В понедельник американское издание Bloomberg сообщило, что лидеры Евросоюза намереваются сделать исключение для лоцманов в рамках антироссийских санкций.
3 октября информационное агентство Bloomberg со ссылкой на информатора в Еврокомиссии сообщило, что главы стран Евросоюза ведут обсуждение о необходимости исключения лоцманских услуг из списка антироссийских санкций, которые должны быть активированы в декабре.
По данным Bloomberg, в Европейском союзе хотят пользоваться услугами лоцманов для перевозки российских энергоресурсов по потенциально опасным или труднодоступным маршрутам, которыми традиционно считается акватория у побережья Дании. Кроме того, датское морское ведомство само требует, чтобы проходившие у берегов Дании суда имели на палубе как минимум одного лоцмана.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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