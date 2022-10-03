Балицкий: Киев готовит провокацию с сакральным жертвами в Запорожье
2022-10-03
03:42
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий утверждает, что украинские власти заняты подготовкой провокации на въезде в регион.
3 октября лидер временной гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что правительство Украины заблокировало контрольно-пропускные пункты на въезд в Запорожье из подконтрольных Киеву территорий, не позволяя мирным гражданам попасть в регион.
Балицкий уверен, что это делается намеренно, поскольку Киев может быть занят подготовкой провокации на границе Запорожской области, удерживая людей в заложниках. По мнению главы запорожской администрации, украинской власти нужны новые сакральные жертвы, чтобы обвинить в них Россию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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