Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий утверждает, что украинские власти заняты подготовкой провокации на въезде в регион.

3 октября лидер временной гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что правительство Украины заблокировало контрольно-пропускные пункты на въезд в Запорожье из подконтрольных Киеву территорий, не позволяя мирным гражданам попасть в регион.

Балицкий уверен, что это делается намеренно, поскольку Киев может быть занят подготовкой провокации на границе Запорожской области, удерживая людей в заложниках. По мнению главы запорожской администрации, украинской власти нужны новые сакральные жертвы, чтобы обвинить в них Россию.