Times: энергорегулятор Ofgem предупредил Британию о скором дефиците газа
2022-10-03
03:46
Издание The Times сообщает, что британский энергорегулятор Ofgem прогнозирует нехватку газа в стране.
3 октября газета The Times со ссылкой на энергорегулятора Ofgem сообщила, что в скором времени в Великобритании может возникнуть острый дефицит сжиженного природного газа, из-за чего в стране могут объявить о чрезвычайной ситуации в сфере энергобезопасности.
По данным Ofgem, это приведёт к тому, что официальный Лондон издаст распоряжение о сокращении поставок газа на электростанции, что неизбежно сделает банкротами многие из подобных британских предприятий. Аналитики The Times сходятся во мнении, что реализация такого сценария сделает грядущую зиму для британцев крайне суровой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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