NYT: США не позволят Украине вступить в НАТО до конца спецоперации
2022-10-03
04:00
Издание New York Times утверждает, что американское правительство не разрешит Украине стать членом НАТО до конца СВО.
3 октября колумнисты американской газеты The New York Times Эндрю Крамер и Дэн Билефски опубликовали статью, где выразили мнение о том, что власти Соединённых Штатов не одобрят вступление Украины в Североатлантический альянс до полного завершения её вооружённого конфликта с Россией.
Также Крамер и Билефски считают, что неоконченные боевые действия на территории Украины являются не единственной преградой для вступления в НАТО этой страны. Публицисты уверены, что нынешнему Киеву катастрофически не хватает демократизации власти и искоренения коррупции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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