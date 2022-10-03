NYT: США не позволят Украине вступить в НАТО до конца спецоперации

Издание New York Times утверждает, что американское правительство не разрешит Украине стать членом НАТО до конца СВО.

3 октября колумнисты американской газеты The New York Times Эндрю Крамер и Дэн Билефски опубликовали статью, где выразили мнение о том, что власти Соединённых Штатов не одобрят вступление Украины в Североатлантический альянс до полного завершения её вооружённого конфликта с Россией.

Также Крамер и Билефски считают, что неоконченные боевые действия на территории Украины являются не единственной преградой для вступления в НАТО этой страны. Публицисты уверены, что нынешнему Киеву катастрофически не хватает демократизации власти и искоренения коррупции.