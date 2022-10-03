Полиция попросила СК РФ возбудить дело на Ксению Собчак за фейки о власти России
2022-10-03
04:29
Полицейские передали сведения о Ксении Собчак в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело на журналистку.
Утром 3 октября российское информационное агентство "ТАСС" сообщило, что МВД России попросило Следственный комитет РФ возбудить уголовное дело на журналистку и экс-кандидата в президенты Ксению Собчак, поскольку полицейские усмотрели в её действиях признаки преступления.
По данным "ТАСС", Собчак подозревается в распространении фейков о процессе финансирования фестивалей России государственного уровня.
Примечательно, что накануне Ксения Собчак взяла интервью у режиссёра Виталия Манского, который публично заявил, что не менее 85 процентов, выделяемых на проведение Московского международного кинофестиваля, разворовываются его организаторами.
После этого МВД России возбудили уголовное дело на Манского, а Собчак была вызвана в московское отделение полиции в качестве свидетеля. Теперь же Ксения Собчак рискует сама стать фигурантом уголовного дела.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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