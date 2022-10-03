Полиция требует возбудить дело на Собчак за распространение фейков о власти
2022-10-03
07:23
Журналистке, ведущей и блогеру Ксении Собчак грозит стать фигуранткой дела о распространении фейков о российских властях.
С инициативой проверить знаменитость выступили стражи порядка. По данным ТАСС, проблемы кроются контенте, публикуемом Ксенией Собчак в своих соцсетях и не только.
Представители полиции уже направили материалы по делу в СК. В документах числятся основания для возбуждения дела против звезды экрана. Речь идет о фейке, относящемся к "государственном финансировании фестивалей", который разместила в сети Собчак.
В случае доказательства вины светской львицы, ей грозит серьезное наказание. Подробности произошедшего уточняются.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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