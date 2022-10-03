Тренер индонезийского клуба рассказал о трагедии в Маланге: «Болельщики погибли на руках у игроков»
2022-10-03
07:43
Чилийский тренер индонезийского клуба «Арема» Хавьер Рока сообщил леденящие душу подробности трагедии, в результате которых в субботу на индонезийском стадионе погибли 125 человек.
«После игры я пошел в раздевалку, а несколько игроков остались на поле. Когда я вернулся с пресс-конференции, я увидел трагедию на стадионе», — продолжил тренер «Аремы».
«Игроки шли с пострадавшими на руках. Самое страшное было, когда пострадавшие пришли за помощью к нашему командному врачу. Пришло двадцать человек, четверо из них погибли. Были болельщики, которые умерли на руках у игроков».
Инцидент начался, когда болельщики «Аремы» вышли на поле стадиона «Канджурухан» в Маланге после того, как в субботу их команда проиграла соседней «Персебайе Сурабая» со счетом 3:2.
Полиция, которая назвала инцидент массовыми беспорядками, пыталась убедить болельщиков вернуться на трибуны и применила слезоточивый газ по зрителям после того, как двое офицеров были убиты, что привело толпу в движение. Многие жертвы трагедии погибли в давке.
«Я морально опустошен. Я чувствую тяжелое бремя, даже ответственность. Результаты имеют значение и определяют, что произойдет в конце. Если бы мы сыграли вничью, этого бы не случилось», — сказал Хавьер Рока.
Отметим, что трагедия унесла жизни 125 человек еще 323 человека получили серьезные травмы.
«Я думаю, что полиция зашла слишком далеко, хотя я не был на месте и не видел непосредственно этого трагического исхода, они возможно, могли использовать и другие методы», — продолжил он. «Ни один результат матча, каким бы важным он ни был, не стоит того, чтобы кто-то потерял свою жизнь», — заключил тренер.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тренер индонезийского клуба рассказал о трагедии в Маланге: «Болельщики погибли на руках у игроков»
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