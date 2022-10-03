Кудрявцева рассказала, почему рассталась с Лазаревым

Ведущая Лера Кудрявцева назвала причины расставания с певцом Сергеем Лазаревым.

Ведущая Лера Кудрявцева и исполнитель Сергей Лазарев расстались в 2012 году. Актриса назвала причины разрыва.

Отношения знаменитостей многие считали идеальными. Фанаты звёздной пары ждали, что вот-вот будет свадьба, но всё сошло на нет. Дело было не в изменах, о чём сообщает BLITZ+.

Кудрявцева призналась: "Просто я устала. Вот и вся причина. Все началось, когда мы вернулись с отпуска в Майями. Там я привыкла, что он постоянно рядом.

А потом накатила апатия, и я стала ловить себя на мысли, что мне вообще уже все равно, позвонит он или нет. Стало ясно: наши отношения зашли в тупик. Мы незаметно для самих себя упустили нашу любовь".