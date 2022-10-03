Екатерина Андреева, отдыхающая в Турции, ответила на выпады Собчак по поводу отъезда

2022-10-03

08:08

Екатерина Андреева отправилась в Турцию, чем возмущена блогер, ведущая и журналистка Ксения Собчак.

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева, пребывающая в отпуске в Турции, ответила на претензию Ксении Собчак по поводу ее отъезда из РФ.

Собчак сокрушалась, что за ее передвижениями внимательно следят, а поездка Андреевой не вызывает у общественности возмущения.

Екатерина успокоила своих фанатов заявив, что о её эмиграции речи быть не может. Знаменитость разместила в соцсетях публикацию, где обещает привезти в российскую столицу энергию 5 пророков.

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 













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