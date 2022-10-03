Во время первого государственного приема король Карл III встретится с президентом Южной Африки

Президент Южной Африки в ноябре посетят Великобританию с трехдневным государственным визитом, который станет первым для короля Карла III с момента его вступления на престол, сообщил Букингемский дворец в понедельник, 3 октября.

«Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса в сопровождении доктора Чепо Моцепе принял приглашение Его Величества Короля посетить Соединенное Королевство с государственным визитом со вторника, 22 ноября, по четверг, 24 ноября 2022 года», — говорится в сообщении дворца.

«Король и королева-консорт проведут государственный прием в Букингемском дворце», — говорится в сообщении.

Это первый государственный прием короля Карла III в Лондоне с момента его восшествия на престол 8 сентября после смерти Елизаветы II.