Во время первого государственного приема король Карл III встретится с президентом Южной Африки
2022-10-03
08:14
Президент Южной Африки в ноябре посетят Великобританию с трехдневным государственным визитом, который станет первым для короля Карла III с момента его вступления на престол, сообщил Букингемский дворец в понедельник, 3 октября.
«Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса в сопровождении доктора Чепо Моцепе принял приглашение Его Величества Короля посетить Соединенное Королевство с государственным визитом со вторника, 22 ноября, по четверг, 24 ноября 2022 года», — говорится в сообщении дворца.
«Король и королева-консорт проведут государственный прием в Букингемском дворце», — говорится в сообщении.
Это первый государственный прием короля Карла III в Лондоне с момента его восшествия на престол 8 сентября после смерти Елизаветы II.
Опубликовано: Тарас Медведев
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