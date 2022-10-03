Пугачёва, покинувшая Россию, помогла оплатить похороны Моисеева на Троекуровском кладбище
2022-10-03
08:25
Место на Троекуровском кладбище стоит от 2 500 000 российских рублей. Это дорогое удовольствие помогла оплатить приятельница Бориса Моисеева певица Алла Пугачёва.
Похоронить известного исполнителя, хореографа и танцора Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище, где место, по имеющейся информации, обходится от 2 500 000 российских рублей, помогла покинувшая Россию Алла Пугачева, что подтвердила представителям СМИ концертный директор певицы Елена Чупракова.
Сотрудница Аллы Борисовны заверила, не желая вдаваться в подробности: "Да, Алла Борисовна помогла".
Все хлопоты по похоронам взял на себя директор и близкий друг покойного Сергей Горох, который помогал Моисееву ежедневно во время его болезни.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: Блинкен назвал мотивы США и НАТО при взрывах на «Северных потоках»
Соловьев выгнал из студии украинского политика
Британцы осудили Трасс за непризнание референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Число погибших в результате урагана «Ян» во Флориде и Северной Каролине возросло до 62 человек
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели