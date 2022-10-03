Пугачёва, покинувшая Россию, помогла оплатить похороны Моисеева на Троекуровском кладбище

Место на Троекуровском кладбище стоит от 2 500 000 российских рублей. Это дорогое удовольствие помогла оплатить приятельница Бориса Моисеева певица Алла Пугачёва.

Похоронить известного исполнителя, хореографа и танцора Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище, где место, по имеющейся информации, обходится от 2 500 000 российских рублей, помогла покинувшая Россию Алла Пугачева, что подтвердила представителям СМИ концертный директор певицы Елена Чупракова.

Сотрудница Аллы Борисовны заверила, не желая вдаваться в подробности: "Да, Алла Борисовна помогла".

Все хлопоты по похоронам взял на себя директор и близкий друг покойного Сергей Горох, который помогал Моисееву ежедневно во время его болезни.