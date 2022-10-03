Число погибших в результате урагана «Ян» во Флориде и Северной Каролине возросло до 62 человек

Власти сообщили в воскресенье, что число погибших в результате урагана «Ян», обрушившегося на юго-восток США на прошлой неделе, возросло до 62 человек.

Совет медицинских экспертов Флориды заявил в воскресенье, что он подтвердил 58 смертей от урагана, в то время как губернатор Северной Каролины заявил в субботу, что еще четыре человека погибли во время урагана.

«Ян», один из самых сильных штормов в современной истории США, сровнял с землей целые кварталы и разрушил линии электропередач и мосты, когда в прошлую среду обрушился на юго-западное побережье Флориды. Сильные ветры и проливные дожди затопили внутренние районы, а поисково-спасательные группы продолжают искать пострадавших до сих пор.

Пройдя через Флориду, «Ян» направился в Атлантику, но развернулся и снова обрушился на Южную Каролину, как шторм категории 1, принеся с собой проливной дождь и сильный ветер.

В воскресенье Береговая охрана США заявила, что приостанавливает поиски 16 мигрантов, пропавших без вести после того, как их лодка затонула во время урагана. Два человека на лодке были найдены мертвыми, девять спасены.