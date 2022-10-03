Карпенков заверил, что мобилизации в Беларуси не будет, но ответ в случае агрессии будет жестким

Глава внутренних войск МВД Беларуси отметил, что ситуация в Беларуси стабильная, обстановка спокойная, сообщают белорусские СМИ в понедельник, 3 октября.

Замминистра ответил на ряд вопросов, в том числе и связанных с частичной мобилизацией в России.

«И как было сказано главой государства, какой-либо мобилизации, частичной, полной, в Белоруссии не будет. И оно именно так и есть», — сказал Карпенко и заверил, как замминистра, что никакой мобилизации в республике не идет.

В то же время он отметил, что согласно планам Минобороны, в стране регулярно проводятся мероприятия по мобилизационной подготовке.

«Все видят, какая военно-политическая обстановка. Какой же нормальный мужчина, какой нормальный отец, муж может сидеть сложа руки и в этой ситуации не поучаствовать, даже в небольших сборах, которые традиционно у нас проводятся не более двух недель, чтобы не проверить себя, не поучаствовать в обороне страны?», — спросил Карпенков.

Замминистра МВД Беларуси подчеркнул, что при необходимости белорусские силовики готовы дать агрессору ответ.

«Если, не дай бог, придет время и нужно будет с оружием в руках защищать свою страну, то в первых боях надо дать сокрушительный удар, нанести противнику неприемлемый ущерб, чтобы не было и мысли даже развязывать с нами какие-то конфликты и что-либо», — сказал Карпенков.