Военный комиссар Хабаровского края Лайко отстранен от занимаемой должности.

В Хабаровском крае отстранили от должности военного комиссара региона Юрия Лайко.

Сегодня утром в своем телеграмм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил об отстранении от должности военного комиссара региона Юрия Лайко. Глава региона пояснил, что за десять дней получили повестки и прибыли в военкоматы несколько тысяч земляков, около половины из которых пришлось отправить домой, поскольку те не соответствовали критериям мобилизации.

Дегтярев уверяет, что это не повлияет на выполнение задач, которые поставил президент. Работаем вместе с Министерством обороны, с нашей промышленностью, с организациями, со всеми заинтересованными органами- сообщает Михаил Дегтярев в своем канале.