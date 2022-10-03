Верховный суд Украины не удовлетворил иск Порошенко к Зеленскому

Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл дело против президента Зеленского, связанное с политиком Медведчуком, сообщает в понедельник портал Ура.ру.

Петр Порошенко подал иск на президента Зеленского, в котором потребовал обнародовать материалы СБУ о его связях с украинским политиком Медведчуком.

Ранее в отношении Порошенко было возбуждено уголовное производство о коррупционных связях с Медведчуком, которые касаются поставок на Украину электроэнергии из РФ и угля с Донбасса.

Суд отклонил требования экс-президента обнародовать полную версию переговоров Медведчука с российскими партнерами, в которых упоминается его имя.

«Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда закрыл производство по иску Порошенко», -- сообщается на ресурсе ВС Украины.