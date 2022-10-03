Королёва оправдалась за своё выступление в цветах флага Украины в одном из московских клубов
2022-10-03
10:05
Наташа Королёва на днях выступала с композицией "Жёлтые тюльпаны" в столичном клубе. Она надела синее платье, а её танцовщицы на протяжении всего номера махали жёлтыми лентами, напоминающими флаг.
Певица Наташа Королёва дала комментарии относительно своего выступления в "жовто-блакитных" тонах в столице России.
В эфире радио "Комсомольская правда" исполнительница объяснила, что возмутивший общественность номер существует уже много лет, а фоновое сопровождение его вообще совсем не желтое. Из-за освещения и синего платья знаменитости зрители неправильно поняла посыл артистки.
Королёва дала разъяснения относительно цвета лент: "Они не желтые, а красивые зеленые. Еще и светятся. Это не какие-то флаги какой-то страны, это просто полотно для шоу".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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