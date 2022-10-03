В Саксонии на предприятии по производству электромобилей взорвалась батарея

2022-10-03

10:12

Взрыв аккумуляторной батареи для электромобилей вызвал пожар на территории компании в Адорфе в Саксонии, сообщил представитель полиции в понедельник, 3 октября.

Днем в воскресенье на испытательном полигоне частного производителя электромобилей произошел взрыв и пожар.

Как стало известно, в контейнере проводились испытания аккумуляторной батареи, в результате произошел ее перегрев.

Сообщается, что никто из персонала во время инцидента не пострадал.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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