В Саксонии на предприятии по производству электромобилей взорвалась батарея

Взрыв аккумуляторной батареи для электромобилей вызвал пожар на территории компании в Адорфе в Саксонии, сообщил представитель полиции в понедельник, 3 октября.

Днем в воскресенье на испытательном полигоне частного производителя электромобилей произошел взрыв и пожар.

Как стало известно, в контейнере проводились испытания аккумуляторной батареи, в результате произошел ее перегрев.

Сообщается, что никто из персонала во время инцидента не пострадал.