В Саксонии на предприятии по производству электромобилей взорвалась батарея
2022-10-03
10:12
Взрыв аккумуляторной батареи для электромобилей вызвал пожар на территории компании в Адорфе в Саксонии, сообщил представитель полиции в понедельник, 3 октября.
Днем в воскресенье на испытательном полигоне частного производителя электромобилей произошел взрыв и пожар.
Как стало известно, в контейнере проводились испытания аккумуляторной батареи, в результате произошел ее перегрев.
Сообщается, что никто из персонала во время инцидента не пострадал.
Опубликовано: Тарас Медведев
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