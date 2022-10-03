НАТО отказывается участвовать в боевых действиях на стороне Украины

Постоянный представитель Германии в НАТО Рюдигер Кениг в интервью изданию Spiegel рассказал, что Альянс не будет вступать в конфликт по просьбе украинского президента Владимира Зеленского.

Он пояснил, что Украина не является членом НАТО, поэтому не может рассчитывать на такую помощь. Кроме того, сам Альянс не хочет участвовать в боевых действиях.

По словам Кенинга, в случае подобных действий со стороны НАТО началась бы «большая война», в которой будут вынужден участвовать 30 стран.

Вместе с тем он уточнил, что страны, входящие в НАТО, оказывают Украине помощь, в том числе вводят санкции против России.