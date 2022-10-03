НАТО отказывается участвовать в боевых действиях на стороне Украины
2022-10-03
10:13
Постоянный представитель Германии в НАТО Рюдигер Кениг в интервью изданию Spiegel рассказал, что Альянс не будет вступать в конфликт по просьбе украинского президента Владимира Зеленского.
Он пояснил, что Украина не является членом НАТО, поэтому не может рассчитывать на такую помощь. Кроме того, сам Альянс не хочет участвовать в боевых действиях.
По словам Кенинга, в случае подобных действий со стороны НАТО началась бы «большая война», в которой будут вынужден участвовать 30 стран.
Вместе с тем он уточнил, что страны, входящие в НАТО, оказывают Украине помощь, в том числе вводят санкции против России.
Опубликовано: Светлана Репина
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