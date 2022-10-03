Гражданская партия одержала победу на парламентских выборах в Болгарии

На досрочных парламентских выборах в Болгарии, согласно первоначальным прогнозам, победу одержала прозападная оппозиционная партия среднего класса ГЕРБ, набрав около 25 процентов голосов.

Три партии правящей коалиции потеряли большинство. В воскресенье было неясно, какие партии могут вместе сформировать новое правительство. Перед выборами исключались возможные союзы, и несколько партий обвиняли друг друга в коррупции. Это были четвертые парламентские выборы в беднейшей стране ЕС примерно за полтора года.

По прогнозам ряда социологических институтов, лидирует буржуазная оппозиционная партия ГЕРБ во главе с многолетним премьер-министром страны Бойко Борисовым.

На втором месте с чуть менее 20 процентами оказалась последняя правящая либеральная PP («Продолжаем перемены») экс-премьера Кирилла Петкова. Он признал поражение своей партии. Как ведущая политическая сила, ГЕРБ теперь должна взять на себя ответственность и создать правящую коалицию, потребовал Кирилл Петков.

Согласно информации, три партии в предыдущем коалиционном правительстве Петкова, состоявшие из PP, социалистов и консервативно-либерально-зеленого альянса DB, вместе составляли около 38 процентов. В парламент могут пройти от шести до восьми партий. Среди них — пророссийский и националистический Wasraschdane («Возрождение»), который может рассчитывать примерно на 11 процентов голосов.