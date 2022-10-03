Кениг: НАТО не может отозваться на просьбы Киева о помощи

Постпред ФРГ при НАТО Рюдигер Кениг пояснил, почему Североатлантический альянс не отвечает на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи.

Сегодня утром постпред Германии при НАТО Рюдигер Кениг в интервью изданию Spiegel напомнил, что Украина не является членом НАТО и следовательно между ними нет обязательств по коллективной самообороне, поэтому Североатлантический альянс и не отвечает на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи.

Дипломат также отметил, что если НАТО станет участником конфликта, то это приведет к глобальной войне, которая затронет минимум тридцать стран, нежелающих этого. При этом помощь Украине западных стран не рассматривается, как действия всего Альянса-это лишь позиция отдельных государств.