Испытания атомного подводного беспилотника «Посейдон» напугали НАТО

Разведслужба НАТО оповестила руководство о намерении России провести испытания атомного БЛА «Посейдон», пишет La Repubblica, со ссылкой на отчет специальных служб альянса.

В отчёте говорится, что АПЛ-носитель «Белгород» выдвинулась в Карское море для испытаний подводной торпеды.

Специалисты НАТО предполагают, что именно там могут состояться испытательные пуски ядерного беспилотника.