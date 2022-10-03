Испытания атомного подводного беспилотника «Посейдон» напугали НАТО

2022-10-03

10:40

Разведслужба НАТО оповестила руководство о намерении России провести испытания атомного БЛА «Посейдон», пишет La Repubblica, со ссылкой на отчет специальных служб альянса.

В отчёте говорится, что АПЛ-носитель «Белгород» выдвинулась в Карское море для испытаний подводной торпеды.

Специалисты НАТО предполагают, что именно там могут состояться испытательные пуски ядерного беспилотника.

 

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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