Испытания атомного подводного беспилотника «Посейдон» напугали НАТО
2022-10-03
10:40
Разведслужба НАТО оповестила руководство о намерении России провести испытания атомного БЛА «Посейдон», пишет La Repubblica, со ссылкой на отчет специальных служб альянса.
В отчёте говорится, что АПЛ-носитель «Белгород» выдвинулась в Карское море для испытаний подводной торпеды.
Специалисты НАТО предполагают, что именно там могут состояться испытательные пуски ядерного беспилотника.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Испытания атомного подводного беспилотника «Посейдон» напугали НАТО
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