Димаш Кудайберген заявил, что намерен эмигрировать в США

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген признался, что переезжает на ПМЖ в другое государство. Артист сообщил, что собирается жить в Штатах.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген рассказал, что намерен переехать на ПМЖ в Америку.

Исполнитель недаром время от времяни бывает в США - он решил перебраться в Штаты на некоторое время. Кудайберген объясняет, что этого требует его карьера.

В интервью MTV USA артист рассказал: "Мне нужно находиться в эпицентре мирового шоу-бизнеса. Я планирую провести некоторое время в Америке, чтобы продвигать там свою музыку".

Проживание за рубежом - не новый опыт для Кудайбергена. Экс-подопечный продюсера и композитора Игоря Крутого проживал и трудился в Китае на протяжении 3,5 лет.