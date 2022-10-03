Димаш Кудайберген заявил, что намерен эмигрировать в США
2022-10-03
10:46
Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген признался, что переезжает на ПМЖ в другое государство. Артист сообщил, что собирается жить в Штатах.
Казахстанский певец Димаш Кудайберген рассказал, что намерен переехать на ПМЖ в Америку.
Исполнитель недаром время от времяни бывает в США - он решил перебраться в Штаты на некоторое время. Кудайберген объясняет, что этого требует его карьера.
В интервью MTV USA артист рассказал: "Мне нужно находиться в эпицентре мирового шоу-бизнеса. Я планирую провести некоторое время в Америке, чтобы продвигать там свою музыку".
Проживание за рубежом - не новый опыт для Кудайбергена. Экс-подопечный продюсера и композитора Игоря Крутого проживал и трудился в Китае на протяжении 3,5 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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