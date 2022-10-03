Пугачёва не вернётся больше в Россию, чему свидетельствуют 5 доказательств

Присутствуют подозрения, что певица Алла Пугачёва не намерена больше возвращаться на родину. Найдены 5 доказательств этого.

Именитая исполнительница Алла Пугачева, видимо, не вернется в РФ больше. На это указывают 5 фактов.

Журналисты разведали, что артистка выставила на продажу свой замок в деревне Грязь.

Также Алла Борисовна обратилась к руководству 1-ой московской гимназии, где учились ее дети, запросив личные дела, табели успеваемости, медкарты, информацию о грамотах и наградах несовершеннолетних.

Пугачёва "повздорила" с властями, призвав признать ее иноагентом вслед за супругом.

Знаменитость давно не даёт концерты в РФ, так как давно заработала себе на безбедную старость.

Галкин пребывает за рубежом и В Россию вместе с супругой не приезжал.