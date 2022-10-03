Пугачёва не вернётся больше в Россию, чему свидетельствуют 5 доказательств
2022-10-03
10:58
Присутствуют подозрения, что певица Алла Пугачёва не намерена больше возвращаться на родину. Найдены 5 доказательств этого.
Именитая исполнительница Алла Пугачева, видимо, не вернется в РФ больше. На это указывают 5 фактов.
Журналисты разведали, что артистка выставила на продажу свой замок в деревне Грязь.
Также Алла Борисовна обратилась к руководству 1-ой московской гимназии, где учились ее дети, запросив личные дела, табели успеваемости, медкарты, информацию о грамотах и наградах несовершеннолетних.
Пугачёва "повздорила" с властями, призвав признать ее иноагентом вслед за супругом.
Знаменитость давно не даёт концерты в РФ, так как давно заработала себе на безбедную старость.
Галкин пребывает за рубежом и В Россию вместе с супругой не приезжал.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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