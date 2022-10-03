Repubblica: разведка НАТО предупредила о возможном пуске ядерной торпеды РФ «Посейдон»
2022-10-03
11:02
La Repubblica сообщила об опасениях НАТО из-за возможных испытаниях российских «Посейдонов».
В понедельник утром итальянское издательство La Repubblica сообщило о том, что разведка НАТО предупредила командование альянса о перемещениях многоцелевой российской атомной подводной лодки "Белгород" в Карском море, где по предварительным данным, могут пройти испытательные пуски ядерного российского беспилотника.
"Посейдон" может спровоцировать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес, говорится в сообщении. Отмечается, что американские спутники, оснащённые инфракрасными датчиками, не способны засечь происходящее на морских глубинах.
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Соединённым Штатам очень не нравятся новейшие виды вооружений России, в том числе ядерный дрон "Посейдон" и межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году
Легостаев получал угрозы в свой адрес незадолго до исчезновения
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса
Мэр Бучи сообщил о находке тела командира «Призраков Киева» Матющенко
Британцы осудили Трасс за непризнание референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье