Девкшке нанесли татуировку не на внутренней, а на внешней стороне губы

Придя в тату-салон, женщина по имени Вильма хотела немного подурачиться и сделать необычную и весёлую татуировку со словом «meow» («мяу»).

Вильме также не хотелось, чтобы её спонтанный поступок бросался в глаза всем окружающим, так что она выбрала место, которое обычно никому не видно — внутреннюю сторону нижней губы.

Всё пошло совершенно неправильно, и теперь даме остаётся лишь сетовать и плакать.

Тату-мастер всё напутал, и слово, которое обычно «говорят» кошки, красуется не на внутренней, а на внешней стороне губы Вильмы.

Комментируя казус, люди полушутя замечают, что нашей героине стоит включить в свой ежедневный макияж помаду тёмного оттенка.

Больше всего людей интересует вопрос, как Вильма не заметила, что игла мастера находится вовсе не там, где нужно?

Неужели Вильма была в отключке на протяжении всего процесса?

Женщина не пролила свет на эту тайну и добавила лишь то, что уже озаботилась лазерным удалением неправильной татуировки и сделала первую процедуру.