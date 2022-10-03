Девкшке нанесли татуировку не на внутренней, а на внешней стороне губы
2022-10-03
11:07
Придя в тату-салон, женщина по имени Вильма хотела немного подурачиться и сделать необычную и весёлую татуировку со словом «meow» («мяу»).
Вильме также не хотелось, чтобы её спонтанный поступок бросался в глаза всем окружающим, так что она выбрала место, которое обычно никому не видно — внутреннюю сторону нижней губы.
Всё пошло совершенно неправильно, и теперь даме остаётся лишь сетовать и плакать.
Тату-мастер всё напутал, и слово, которое обычно «говорят» кошки, красуется не на внутренней, а на внешней стороне губы Вильмы.
Комментируя казус, люди полушутя замечают, что нашей героине стоит включить в свой ежедневный макияж помаду тёмного оттенка.
Больше всего людей интересует вопрос, как Вильма не заметила, что игла мастера находится вовсе не там, где нужно?
Неужели Вильма была в отключке на протяжении всего процесса?
Женщина не пролила свет на эту тайну и добавила лишь то, что уже озаботилась лазерным удалением неправильной татуировки и сделала первую процедуру.
Опубликовано: Антон Райт
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