Танцующие женщины неожиданно провалились в яму на празднике в Бразилии

Жительницы Алагоиньяса (Бразилия), пришедшие на вечеринку по случаю семейного дня рождения, так развеселились, что пустились в пляс.

Очевидцы пугающего происшествия бросились женщинам на помощь и вытащили всех провалившихся.

К счастью, никто не пострадал. Кроме того, дамы не позволили инциденту испортить им настроение.

Они переоделись, привели себя в порядок и продолжили праздновать.

Происшествие произошло во дворе бабушки одной из героинь, и теперь там спешно ведутся ремонтные работы, чтобы сделать дворик безопасным, ведь вскоре намечается ещё одна семейная вечеринка.