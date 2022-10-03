Танцующие женщины неожиданно провалились в яму на празднике в Бразилии
2022-10-03
11:17
Жительницы Алагоиньяса (Бразилия), пришедшие на вечеринку по случаю семейного дня рождения, так развеселились, что пустились в пляс.
Очевидцы пугающего происшествия бросились женщинам на помощь и вытащили всех провалившихся.
К счастью, никто не пострадал. Кроме того, дамы не позволили инциденту испортить им настроение.
Они переоделись, привели себя в порядок и продолжили праздновать.
Происшествие произошло во дворе бабушки одной из героинь, и теперь там спешно ведутся ремонтные работы, чтобы сделать дворик безопасным, ведь вскоре намечается ещё одна семейная вечеринка.
Опубликовано: Антон Райт
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