Нудисту Алехандро Коломар не позволили войти в здание суда Испании, пока он не оделся

2022-10-03

11:22

Довольно известный в Испании Алехандро Коломар всегда любил ходить без одежды, но у жителя Валенсии из-за такой привычки регулярно возникают проблемы с властями.

 

Мужчина уверен, что поступает правильно.

Так что он не просто явился на слушание своего дела в суде (Алехандро в очередной раз обвинили в экстремальном нудизме), но и попытался войти в здание суда без одежды.

Но охранники не пустили нудиста внутрь, так что ему пришлось воспользоваться одеждой, припасённой в рюкзаке, и прикрыть тело, чтобы его внешний вид не шокировал окружающих.

нудист пришёл в здание суда

Пабло Мора, адвокат Алехандро, утверждает, что им с клиентом успешно удалось оспорить штрафы на сумму около 3000 евро.

Непристойное поведение — это не та статья, по которой можно обвинить Алехандро.

Он не совершает никаких постыдных и неприличных действий, а всего лишь ходит голым, что можно приравнять к проявлению идеологической свободы человека.

Опубликовано: Антон Райт

 

 













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