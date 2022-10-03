Глава Молдовы Майя Санду, вероятно, готовит мобилизацию в стране для войны на украинской стороне

2022-10-03

11:32

Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на источники в Кишиневе. Из сообщения следует, что президент Молдовы, возмжно, собирается объявить на терриротии республики военную мобилизацию.

Из текста сообщения ясно, что Майя Санду намерена помочь Украине в военном конфликте с Россией:

«По нашим данным кураторы уже поручили Санду проработать вопрос для проведения в Молдавии масштабной военной мобилизации - для того, чтобы вместе с румынскими войсками открыть для России дополнительный фронт»

Далее есть пояснение, что мобилизованные силы Молдовии, вероятно, будут отправлены сражаться за Украину на Николоаевском или других направления.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 













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