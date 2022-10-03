Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году

2022-10-03

11:36

Замглавы белорусского Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко утверждает, что со следующего года в стране вырастут пенсии.

3 октября в эфире телеканала "Беларусь" выступила представитель Минтруда государства Марина Артеменко, которая утверждает, что в 2023 году пенсии белорусов вырастут в соответствии с ожидаемым ростом зарплаты граждан. Артеменко напоминает, что пенсии обычно пересматриваются именно в соответствии с этим критерием, а в 2022 году заработные платы дважды пересматривались в Беларуси.

Марина Артеменко особенно отметила тот факт, что на текущий момент госбюджет Беларуси на 2023 год уже заложен на пятнадцать процентов выше текущего, что также отразится на пенсиях положительно.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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