Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году

Замглавы белорусского Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко утверждает, что со следующего года в стране вырастут пенсии.

3 октября в эфире телеканала "Беларусь" выступила представитель Минтруда государства Марина Артеменко, которая утверждает, что в 2023 году пенсии белорусов вырастут в соответствии с ожидаемым ростом зарплаты граждан. Артеменко напоминает, что пенсии обычно пересматриваются именно в соответствии с этим критерием, а в 2022 году заработные платы дважды пересматривались в Беларуси.

Марина Артеменко особенно отметила тот факт, что на текущий момент госбюджет Беларуси на 2023 год уже заложен на пятнадцать процентов выше текущего, что также отразится на пенсиях положительно.