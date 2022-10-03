Голди Хоун и Курт Рассел наряжаются Золушкой и Принцем на 4-й день рождения внучки Рани
2022-10-03
11:38
На фотографии, которой поделилась Хоун, известная своим внукам как Гламма, обладательница премии "Оскар" и ее давний партнер одеты как Золушка и Прекрасный принц, когда они позируют с Рани, которая носит свое собственное бальное платье, достойное Disney.
С Четвертым днем рождения, наша драгоценная Рани Роуз, - подписал Хоун фотографию.
Ты настоящая королева, Я буду принимать фрейлину каждый день, пока принц всегда рядом со мной. МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ !
Костюмы пары привели в восторг их подписчиков в Instagram, а один из комментаторов похвалил их как лучших бабушек и дедушек в мире !!!
Хотя они впервые встретились на съемках диснеевского мюзикла 1968 года "Единственная и неповторимая, настоящая, оригинальная семейная группа".
Когда Рассел был еще подростком, у актеров не возникло романтических чувств, пока они не снялись в одной из главных ролей в фильме "Смена", съемки которого начались в 1983 году.
Опубликовано: Антон Райт
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