Голди Хоун и Курт Рассел наряжаются Золушкой и Принцем на 4-й день рождения внучки Рани

На фотографии, которой поделилась Хоун, известная своим внукам как Гламма, обладательница премии "Оскар" и ее давний партнер одеты как Золушка и Прекрасный принц, когда они позируют с Рани, которая носит свое собственное бальное платье, достойное Disney.

С Четвертым днем рождения, наша драгоценная Рани Роуз, - подписал Хоун фотографию.

Ты настоящая королева, Я буду принимать фрейлину каждый день, пока принц всегда рядом со мной. МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ !

Костюмы пары привели в восторг их подписчиков в Instagram, а один из комментаторов похвалил их как лучших бабушек и дедушек в мире !!!

Хотя они впервые встретились на съемках диснеевского мюзикла 1968 года "Единственная и неповторимая, настоящая, оригинальная семейная группа".

Когда Рассел был еще подростком, у актеров не возникло романтических чувств, пока они не снялись в одной из главных ролей в фильме "Смена", съемки которого начались в 1983 году.