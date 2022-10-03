Цыганова закатила скандал, опозорив Пелагею, которая вошла в состав жюри КВН, за пошлость на сцене

Известная исполнительница Вика Цыганова накинулась на коллегу по сцене Пелагею, которая была в жюри КВН, за молчание. По мнению Цыгановой, певица совершенно спокойно наблюдала "пошлый" номер на сцене.

Популярная в России певица Вика Цыганова заявила, что ей стыдно за Пелагею, входящую в состав жюри КВН.

Цыганова накинулась на коллегу из-за "попустительства пошлости", которую, по её мнению, показывали на сцене участники "Клуба весёлых и находчивых".

Пышущая гневом исполнительница заявила: "Очень стыдно за Пелагею, которую родители воспитывали петь народные песни. Она сидит и смотрит, как какая-то бездарная группа преподносит сказку "Золушка".

Я думаю, ты бы дочери своей такого не пожелала бы. Но ты сидела и даже слова не сказала об этой пошлости".