Цыганова закатила скандал, опозорив Пелагею, которая вошла в состав жюри КВН, за пошлость на сцене
2022-10-03
11:41
Известная исполнительница Вика Цыганова накинулась на коллегу по сцене Пелагею, которая была в жюри КВН, за молчание. По мнению Цыгановой, певица совершенно спокойно наблюдала "пошлый" номер на сцене.
Популярная в России певица Вика Цыганова заявила, что ей стыдно за Пелагею, входящую в состав жюри КВН.
Цыганова накинулась на коллегу из-за "попустительства пошлости", которую, по её мнению, показывали на сцене участники "Клуба весёлых и находчивых".
Пышущая гневом исполнительница заявила: "Очень стыдно за Пелагею, которую родители воспитывали петь народные песни. Она сидит и смотрит, как какая-то бездарная группа преподносит сказку "Золушка".
Я думаю, ты бы дочери своей такого не пожелала бы. Но ты сидела и даже слова не сказала об этой пошлости".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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