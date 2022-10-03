Эксперты предупреждают о насилии в туристических районах Мексики
2022-10-03
11:44
Мексика – одно из важных туристических направлений. За январь-июль этого года страну посетило более 21 млн путешественников. Но здесь есть риск насилия, в котором замешаны наркокартели.
Чаще всего туристы посещают Канкун и Ривьеру Майя на побережье Карибского моря. Но здесь опасно бывать на плохо освещенных улицах за пределами курортов из-за частых перестрелок.
В Мехико более безопасно, но здесь местные банды действуют повсюду, хотя и полиции в городе много. В Тихуане на границе с США есть серьезная проблема с насилием, часто совершаются преступления, включая похищение людей.
Пуэрто-Валларту – не только регион великолепных пляжей, но и дом мощного наркокартеля Халиско. Есть риск попасть под случайную пулю.
Акапулько когда-то был популярнейшим туристическим местом, а сейчас это город с очень высоким уровнем убийств.
Опубликовано: Светлана Репина
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