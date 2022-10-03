Эксперты предупреждают о насилии в туристических районах Мексики

Мексика – одно из важных туристических направлений. За январь-июль этого года страну посетило более 21 млн путешественников. Но здесь есть риск насилия, в котором замешаны наркокартели.

Чаще всего туристы посещают Канкун и Ривьеру Майя на побережье Карибского моря. Но здесь опасно бывать на плохо освещенных улицах за пределами курортов из-за частых перестрелок.

В Мехико более безопасно, но здесь местные банды действуют повсюду, хотя и полиции в городе много. В Тихуане на границе с США есть серьезная проблема с насилием, часто совершаются преступления, включая похищение людей.

Пуэрто-Валларту – не только регион великолепных пляжей, но и дом мощного наркокартеля Халиско. Есть риск попасть под случайную пулю.

Акапулько когда-то был популярнейшим туристическим местом, а сейчас это город с очень высоким уровнем убийств.