За 10 лет в белорусских школах количество педагогов сократилось на 20 %

Меньше стало не только учителей, но и образовательных учреждений. Об этом говорят официальные данные Белстата.

За период с 2010 г. по 2021 г. учительский состав уменьшился в целом на 25,4 тыс. За прошедший учебный год число педагогов снизилось на 4,6 тыс.

Общее количество учителей в средних образовательных школах, по данным Белстата, составляло 106,7 тыс.

Примерный портрет среднестатистического наставника в белорусской школе сегодня: это женщина с высшим образованием первой или высшей категории, занятая образовательной сфере свыше 15 лет.

Уменьшается в Беларуси и число образовательных учреждений. Так, за последние 10 лет количество школ уменьшилось на 695, за предыдущий учебный год этот показатель снизился еще на 66.

Численность профессионально-технических заведений упала на 57 единиц, вузов - на 5. За указанный период появилось одно новое учреждение среднего специального образования.