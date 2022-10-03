Звезда «Дома дракона» Оливия Кук рассказала о своем психическом срыве в 22 года
2022-10-03
11:52
Актриса Оливия Кук, сыгравшая яркую роль в «Доме дракона» рассказала Observer, как она боролась с одиночеством во время съемок сериала A&E « Мотель Бейтса» в Канаде.
По ее словам, это была интересная, но очень тяжелая работа. Драма шла с 2013 по 2017 год, в ней было много сюжетных линий, и Оливии приходилось много времени проводить в квартире в Ванкувере.
В 2016 году чувство изоляции превратилось в настоящую депрессию. Кук считает, что причинами были тоска по дому и непрерывная работа с 18 лет.
Однако нервный срыв не заставил ее взять перерыв. Наоборот, Оливия усиленно работала и скрывала свое состояние от окружающих.
Сейчас Оливии Кук 28 лет, и ей удалось справиться с психологическими проблемами только к 2019 году. А во время пандемии у нее появилась возможность сделать передышку, и сейчас актриса полна сил.
Опубликовано: Светлана Репина
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