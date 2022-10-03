МИД Финляндии вызвал посла России Кузнецова из-за референдумов

Российский посол в Финляндии Павел Кузнецов вызван в здание местного МИДа из-за несогласия Хельсинки с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье.

Днём 3 октября ряд российских информационных агентств со ссылкой на МИД РФ сообщил, что посол России в Финляндии Павел Кузнецов был в экстренном порядке вызван в здание финского Министерства иностранных дел, где ему заявили о том, что Хельсинки считают нелегитимными референдумы в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, Кузнецову донесли позицию Финляндии о непризнании вхождения Донбасса, Херсонщины и Запорожья в регулярный состав Российской Федерации.