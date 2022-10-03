МИД Финляндии вызвал посла России Кузнецова из-за референдумов
2022-10-03
11:54
Российский посол в Финляндии Павел Кузнецов вызван в здание местного МИДа из-за несогласия Хельсинки с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье.
Днём 3 октября ряд российских информационных агентств со ссылкой на МИД РФ сообщил, что посол России в Финляндии Павел Кузнецов был в экстренном порядке вызван в здание финского Министерства иностранных дел, где ему заявили о том, что Хельсинки считают нелегитимными референдумы в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.
Кроме того, Кузнецову донесли позицию Финляндии о непризнании вхождения Донбасса, Херсонщины и Запорожья в регулярный состав Российской Федерации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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