Германия пообещала помочь Тайваню в случае нападения Китая

Депутат бундестага Вильш заявил, что Берлин окажет Тайбэю поддержку в случае военной угрозы.

В понедельник утром председатель парламентской группы Германии, отвечающей за связи с Тайванем, Клаус-Петер Вильш в ходе встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь в Тайбэе заявил, что Берлин окажет Тайбэю поддержку, в случае, если Тайвань столкнется с военной угрозой, об этом говорится на сайте офиса главы администрации острова.

Сообщается, что делегация из семи немецких парламентариев во главе с Вильшем прибыла на Тайвань в воскресенье, это первый визит членов бундестага на остров после начала пандемии COVID-19.Как ранее отмечали в МИД Тайваня, Германия стала второй европейской страной после Франции, которая направила делегацию на Тайвань после визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.