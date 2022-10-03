Лиззо сыграла на 220-летней хрустальной флейте, принадлежащей президенту Мэдисону

34-летняя певица "About Damn Time" отметила свое первое выступление во вторник, сыграв несколько нот на 220-летней хрустальной флейте, когда-то принадлежавшей бывшему президенту Джеймсу Мэдисону.

Это был инструмент, предоставленный Лиззо Библиотекой Конгресса.

Музыкант из Детройта - "первый и единственный человек, который играет на этой президентской хрустальной флейте", - позже написала она в твиттере.

Лоццо поделился двумя видеороликами в Instagram в среду.

"Это хрусталь, это как играть из бокала для вина, сука, так что наберись терпения", - сказала Лиззо в видео, когда ей вручили флейту и приготовили играть.

Сыграв несколько трепетных нот и настроившись на мелодию, Лиззо выглядела пораженной и поблагодарила Библиотеку Конгресса за разрешение играть на этом инструменте.

Лиззо играет на исторической 220-летней хрустальной флейте, принадлежащей президенту Мэдисону:

"Это культово".