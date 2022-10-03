Инфляция в Турции превысила 83 процента из-за провального курса национальной валюты
2022-10-03
11:59
Инфляция в Турции достигла нового максимума и составила в сентябре 83,45 процента, сообщило Национальное бюро статистики в Анкаре в понедельник.
Цены на продовольствие выросли на 93 процента. В августе потребительские цены были на 80,21 процента выше, чем в том же месяце прошлого года.
Инфляция в Турции обусловлена несколькими факторами.
Слабая национальная валюта, лира, уже давно взвинчивает цены, так как из-за обменного курса делает товары, ввозимые в Турцию, дороже.
Опубликовано: Тарас Медведев
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