Жена Виторгана Млодик, которой 60 лет, надела котороткое платье, за что подверглась критике в соцсетях
2022-10-03
12:00
60-летняя жена актёра Эммануила Виторгана Ирина Млодик опубликовала в сети снимок с мужем со светского мероприятия. Подписчики раскритиковали знаменитость за слишком короткое платье для её фигуры и возраста.
Суженая народного артиста РФ Эммануила Виторгана Ирина Млодник разместила в сети снимки со светского мероприятия. Поклонники раскритиковали 60-летнюю женщину за выбранный наряд из-за слишком короткого платья.
Подписчики написали в комментариях под публикацией супруги Виторгана: "Сейчас в моде очень красивые платья умеренной длинны. Ваше на их фоне выглядит ночной сорочкой"; "Зачем показывать такие колени?"; "Платье нужно длиннее".
Млодик в ответ обвинила обидчиков в отсутствии личной жизни.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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