Телеведущая Екатерина Андреева ответила на обвинения Собчак по поводу бегства в Турцию
2022-10-03
12:00
Екатерина Андреева опубликовала в Instagram пост о своей поездке в Турцию. Это произошло после того, как Ксения Собчак обвинила телеведущую Первого канала в бегстве из России.
Андреева написала, что поехала в Турцию, чтобы посмотреть Урфу – город пяти пророков, где жил Авраам. Она собирается привезти в Москву энергию этого места. Телеведущая подчеркнула, что после своей поездки обязательно вернется в Россию.
В марте в Telegram-каналах появилась информация о том, что Ксения Собчак покидает России и направляется в Турцию. Но журналистка опровергла эти обвинения. Она заявила, что уехала в отпуск, который давно планировала.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году
Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что польская сторона продолжит требовать репарации от Германии
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса
Легостаев получал угрозы в свой адрес незадолго до исчезновения
Британцы осудили Трасс за непризнание референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье