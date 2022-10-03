Телеведущая Екатерина Андреева ответила на обвинения Собчак по поводу бегства в Турцию

Екатерина Андреева опубликовала в Instagram пост о своей поездке в Турцию. Это произошло после того, как Ксения Собчак обвинила телеведущую Первого канала в бегстве из России.

Андреева написала, что поехала в Турцию, чтобы посмотреть Урфу – город пяти пророков, где жил Авраам. Она собирается привезти в Москву энергию этого места. Телеведущая подчеркнула, что после своей поездки обязательно вернется в Россию.

В марте в Telegram-каналах появилась информация о том, что Ксения Собчак покидает России и направляется в Турцию. Но журналистка опровергла эти обвинения. Она заявила, что уехала в отпуск, который давно планировала.