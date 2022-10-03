La Repubblica: НАТО опасается испытаний российской торпеды «Посейдон»

По данным итальянской газеты La Repubblica, на Западе обеспокоены испытанием российской торпеды "Посейдон".

Итальянское издание La Repubblica пишет, что Россия может в скором времени испытать новейшую торпеду класса "Посейдон".

По сообщению источника, руководство НАТО направило членам альянса предупреждение о том, что российская подводная лодка К-329 «Белгород» с шестью торпедами «Посейдон» на борту вышла в море.

"Посейдон" - сверхмощная торпеда - несколько мегатонн. Она способна вызывать цунами высотой до 500 метров. Причем эти цунами будут радиоактивными.

При этом западные эксперты не верят, что данная торпеда может быть использована в боевых целях.