Япония хочет подписать мирный договор с Россией
2022-10-03
12:14
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна намерена заключить мир с Россией, несмотря на кризис на Украине и осложнение отношений с Москвой.
Он признал, что взаимоотношения Японии с Россией сейчас переживают не лучшие времена. Однако японская сторона планирует придерживаться политики, позволяющей решить территориальные проблемы.
В своей речи на пленарном заседании нижней палаты парламента Японии Кисида сказал, что страна будет стремиться к заключению мирного договора с Россией.
Между Японией и Россией много лет существует спор о принадлежности Курильских островов. Кроме того, Япония недавно утвердила очередной пакет антироссийских санкций.
26 сентября в Приморском крае сотрудники ФСБ задержали японского консула Мотоки Танцуори. Его обвинили в попытке получить секретные данные.
Опубликовано: Светлана Репина
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