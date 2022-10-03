Япония хочет подписать мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна намерена заключить мир с Россией, несмотря на кризис на Украине и осложнение отношений с Москвой.

Он признал, что взаимоотношения Японии с Россией сейчас переживают не лучшие времена. Однако японская сторона планирует придерживаться политики, позволяющей решить территориальные проблемы.

В своей речи на пленарном заседании нижней палаты парламента Японии Кисида сказал, что страна будет стремиться к заключению мирного договора с Россией.

Между Японией и Россией много лет существует спор о принадлежности Курильских островов. Кроме того, Япония недавно утвердила очередной пакет антироссийских санкций.

26 сентября в Приморском крае сотрудники ФСБ задержали японского консула Мотоки Танцуори. Его обвинили в попытке получить секретные данные.