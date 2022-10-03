Кисида: Япония нацелена на заключение мирного договора с Россией
2022-10-03
12:18
Японский премьер-министр Фумио Кисида утверждает, что Токио хочет подписать мирный договор с Москвой.
Днём понедельника премьер-министр Японии Фумио Кисида публично заявил, что ввиду решения Токио поддерживать Украину в конфликте с Россией японско-российские отношения переживают особенно непростой период. Вместе с тем Кисида подчеркнул, что Япония всё ещё хочет заключить мирный договор с Россией и уладить все претензии в сфере территориальной целостности.
После завершения Второй мировой войны Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор, однако Токио неоднократно выражал желание вернуть себе курильские острова, которые сейчас находятся под контролем РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году
Минтруда Беларуси сообщило о повышении пенсий с 2023 года
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса
Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что польская сторона продолжит требовать репарации от Германии
Британцы осудили Трасс за непризнание референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье