Кисида: Япония нацелена на заключение мирного договора с Россией

Японский премьер-министр Фумио Кисида утверждает, что Токио хочет подписать мирный договор с Москвой.

Днём понедельника премьер-министр Японии Фумио Кисида публично заявил, что ввиду решения Токио поддерживать Украину в конфликте с Россией японско-российские отношения переживают особенно непростой период. Вместе с тем Кисида подчеркнул, что Япония всё ещё хочет заключить мирный договор с Россией и уладить все претензии в сфере территориальной целостности.

После завершения Второй мировой войны Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор, однако Токио неоднократно выражал желание вернуть себе курильские острова, которые сейчас находятся под контролем РФ.