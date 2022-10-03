Кадыров отправляет троих сыновей 14-16 лет на сложные участки спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что в ближайшее время отправит троих своих сыновей на самые сложные участки спецоперации на Украине.

Кадыров считает, что его детям пора показать себя в реальном бою. По его словам, они сами выразили такое желание, и он их поддержал. Чеченский лидер утверждает, что молодые люди будут направлены на линию соприкосновения.

Речь идет о 16-летнем Ахмате, 15-летнем Эли и 14-летнем Адаме. Их отец говорит, что они с детства проходили военную подготовку и учились обращаться с оружием.

Рамзан Кадыров убежден, что для любого отца основная цель – научить сыновей защищать Родину.