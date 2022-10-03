Минтруда Беларуси сообщило о повышении пенсий с 2023 года
2022-10-03
12:33
В Беларуси со следующего календарного года поднимутся различные виды пенсий.
В Республике Беларусь с 2023 года вырастут пенсионные выплаты населению. Об этом 3 октября рассказали в эфире телеканала "Беларусь".
С заявлением выступила представитель Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко.
По ее словам, с 2023 года пенсионные выплаты будут расти в соответствии с ожидаемыми темпами роста зарплат граждан.
Также она напомнила, что размер пенсий в Беларуси за период 2022 года пересматривался дважды.
Артеменко добавила, что размер госбюджета на 2023 года на 15 процентов превысил размер бюджета за текущий год. Это скажется и на пенсиях.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кадыров заявил об отправке трёх своих несовершеннолетних детей в зону спецоперации
Минобороны ЛНР: Украинские войска попали в окружение в Луганской области
«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»
Шоумен Исаев рассказал, почему Михалкова ушла из шоу Уральские пельмени на самом деле
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса