Минтруда Беларуси сообщило о повышении пенсий с 2023 года

В Беларуси со следующего календарного года поднимутся различные виды пенсий.

В Республике Беларусь с 2023 года вырастут пенсионные выплаты населению. Об этом 3 октября рассказали в эфире телеканала "Беларусь".

С заявлением выступила представитель Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко.

По ее словам, с 2023 года пенсионные выплаты будут расти в соответствии с ожидаемыми темпами роста зарплат граждан.

Также она напомнила, что размер пенсий в Беларуси за период 2022 года пересматривался дважды.

Артеменко добавила, что размер госбюджета на 2023 года на 15 процентов превысил размер бюджета за текущий год. Это скажется и на пенсиях.